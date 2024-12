Alba Berlin will sich gegen Würzburg aus seiner sportlichen Krise in der Basketball-Bundesliga werfen. Doch die Partie kann nicht stattfinden.

Berlin - Weil den Würzburg Baskets keine Halle zur Verfügung steht, fällt das geplante Duell in der Basketball-Bundesliga mit Alba Berlin aus. Das teilte der Hauptstadt-Club auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Ursprünglich sollte die Partie an diesem Sonntag in Würzburg stattfinden. Warum die Bayern an diesem Tag keine Halle haben, war zunächst unklar. Normalerweise bestreiten die Unterfranken ihre Heimspiele in der Tectake Arena. Ein Nachholtermin ist noch nicht bekannt.