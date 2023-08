Braunschweig - Eine Woche vor dem Ende der Transferfrist muss Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig weiter auf die gesuchten Verstärkungen warten. Wunschstürmer Andreas Voglsammer hat dem Club nach Informationen der „Braunschweiger Zeitung“ (Freitag) eine Absage erteilt. Der 31-Jährige spielte in der Bundesliga für Arminia Bielefeld und Union Berlin, ehe er im vergangenen Jahr zum FC Millwall in die zweite englische Liga wechselte.

Die Braunschweiger suchen noch je einen Stürmer, Mittelfeld- und Abwehrspieler. Vor dem Spiel beim Karlsruher SC (Sonntag 13.30 Uhr/Sky) haben sie weiter das Problem, im Angriff zu abhängig von ihrem besten Torjäger Anthony Ujah zu sein.

Bis auf den ehemaligen Regensburger Kaan Caliskaner fehlt allen bisherigen Neuzugängen für die Offensive die Zweitliga-Erfahrung. Der 20-jährige Sidi Sané (kam von Schalke 04) zog sich einen Innenbandriss im Knie zu. Der 20-jährige Youssef Amyn (Feyenoord Rotterdam) saß bislang nur auf der Tribüne. „Er ist fleißig, er ist dran und es wird besser. Im Moment ist er aber noch kein Kandidat, uns direkt zu helfen“, sagte Trainer Jens Härtel am Freitag.

Ujahs Sturmpartner ist aktuell der Flügelspieler Fabio Kaufmann, der beim 1:0-Sieg gegen Schalke 04 das entscheidende Tor schoss. Lob bekam am Freitag auch der Franzose Rayyan Philippe, den die Eintracht aus Luxemburg verpflichtete. „Rayan Philippe hat gezeigt, dass er vor dem Tor weiß, was zu tun und was zu lassen ist. Es ist immer super, dass man so jemanden in der Hinterhand hat“, sagte Härtel.