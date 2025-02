Breda - Frauenfußball-Bundestrainer Christian Wück hat Mittelfeldspielerin Alara Sehitler vom FC Bayern München nachnominiert. Der 51-Jährige reagierte damit auf den Ausfall von Marie Müller (Portland Thorns FC) vor den Nations-League-Partien an diesem Freitag (20.45 Uhr/ARD) in den Niederlanden und am Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) in Nürnberg gegen Österreich.

Die 18 Jahre alte Sehitler reist von der U23-Auswahl an, mit der sie einen 3:2-Erfolg und zwei Tore in Walsall gegen England feierte. Zuvor hatten bereits die Innenverteidigerinnen Sara Doorsoun und Kathrin Hendrich wegen muskulärer Verletzungen ihre Teilnahme an den Länderspielen abgesagt. Sehitler hatte im November beim 6:0 in Zürich gegen die Schweiz ihr Debüt im A-Nationalteam gegeben.