Wolkiges Wetter in Sachsen

Dresden - Für die Menschen in Sachsen wird es am Freitag bewölkt und regnerisch. Der Tag startet wolkig, mit gelegentlich noch heiteren Abschnitten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Ab dem Vormittag kommt es zu Regen, der zum Nachmittag hin zunimmt. Zudem kann es zu örtlichen Gewitter und Windböen von bis zu 60 Kilometern pro Stunde kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 24 Grad, im Bergland bei 18 Grad.

In der Nacht zum Samstag lockert die Bewölkung auf. Zu Beginn der Nacht ist noch mit vereinzelten Schauern zu rechnen. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 9 Grad. Der Samstag wird wechselnd bewölkt und niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen bei 21 bis 24 Grad, im Bergland bei 17 bis 20 Grad.

Die Nacht zum Sonntag wird stark bewölkt. Es bleibt niederschlagsfrei, bei Tiefsttemperaturen von 14 bis 10 Grad. Am Sonntag wechseln sich Wolken und heitere Abschnitte ab. Zum Nachmittag hin sind Schauer zu erwarten. Es kann zu einzelnen, teils starken Windböen aus Südwesten kommen.