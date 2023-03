Dresden - Die Menschen in Sachsen müssen sich auf einen wolkigen, teils bewölkten und regnerischen Mittwoch einstellen. In höheren Lagen ist auch mit Schnee oder Schneeregen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch mitteilte. Am Vormittag komme es stellenweise zu Frost und Glätte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 und 13 Grad, in den höheren Lagen zwischen 4 und 9 Grad. Es weht schwacher Wind.

In der Nacht zum Donnerstag weht zunehmend starker Wind, auf dem Fichtelberg etwa mit Tempo 75. Die Nacht wird stark bewölkt mit zeitweise leichtem Regen. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen acht und fünf Grad, in den höheren Lagen bis zu zwei Grad.