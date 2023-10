Wolkig und überwiegend trocken in Thüringen

Erfurt - Wolken bestimmen die Wetterlage in Thüringen. Dabei bleibt es überwiegend trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Demnach wird es tagsüber durchgehend stark bewölkt - bei Höchsttemperaturen zwischen 16 und 18 Grad, im Bergland zwischen 9 und 15 Grad. In der Nacht zum Freitag bleibt es stark bewölkt und regenfrei. Es kühlt auf Werte zwischen 6 und 10 Grad ab.

Am Freitag lockert es ein wenig auf. Neben vielen Wolken zeigt sich hin und wieder auch Sonnenschein. Regen wird nicht erwartet. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 20 Grad. In der Nacht wird es weiterhin stark bewölkt. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 8 und 15 Grad.