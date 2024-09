Ein wolkiger Himmel und heitere Abschnitte bestimmen die Wetterlage in Berlin und Brandenburg. Dabei treten stürmische Böen auf. Wie sieht es am Wochenende aus?

Berlin/Potsdam - Heitere und wolkige Abschnitte erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg zum Start in das Wochenende. Dabei treten Windböen und örtlich auch Sturmböen bis Stärke acht mit 70 Stundenkilometern auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Erst gegen Nachmittag und Abend werden vereinzelt Schauer erwartet. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 Grad in der Prignitz und 22 Grad in der Niederlausitz. In Berlin liegen die Höchsttemperaturen um 20 Grad.

Nachts wird es wechselnd bewölkt, lokal regnet es. Es kühlt auf Tiefstwerte zwischen 9 und 11 Grad ab.

Mix aus Sonne und Wolken am Wochenende

Am Samstag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Regen bleibt größtenteils aus, nur vereinzelte Schauer werden erwartet. Der Wind lässt nach. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 14 und 17 Grad. In der Nacht zum Sonntag wird es laut DWD wechselnd bis leicht bewölkt. Dabei bleibt es trocken. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 3 und 6 Grad.

Der Sonntag zeigt sich weiterhin heiter. Zum Teil ziehen Wolken auf, Regen wird nicht erwartet. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 16 Grad. Nachts soll es überwiegend klar und regenfrei werden. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 2 und 6 Grad.