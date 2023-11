Wolken, Wind und Regen am Sonntag in Thüringen

Erfurt - Bewölkt, windig und regnerisch wird der Sonntag in Thüringen. Vor allem im Thüringer Wald und in Südthüringen hält der Regen länger an, wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntag mitteilte. Windig wird es am Tagesbeginn vor allem im Bergland. Gegen Mittag weht dann im Freistaat verbreitet kräftigerer Wind, lokal kommt es zu Sturmböen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 10 bis 14, im Bergland bei 7 bis 12 Grad.

Die Nacht zum Montag wird bewölkt, zwischendurch fallen Schauer. Es kühlt ab auf 9 bis 7, im oberen Bergland auf bis zu 4 Grad. Wolken und Schauer bleiben am Montag bestehen bei 11 bis 14, im Bergland bei 6 bis 11 Grad. Tagsüber kann es laut Wetterdienst wieder windig werden, gegen Abend nimmt der Wind aber ab.

Schauer und Wolken bleiben den Menschen in Thüringen in der Nacht erhalten. Die Temperaturen liegen bei 8 bis 5, im oberen Bergland lokal bei 2 Grad. Am Dienstag zeigt sich zwischendurch die Sonne, örtlich fallen weiterhin Schauer. Die Temperaturen erreichen zwischen 10 und 13, im Bergland zwischen 5 und 10 Grad.