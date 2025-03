Quedlinburg/Halle - Vielerorts haben Wolken in Sachsen-Anhalt den Blick auf die Teil-Sonnenfinsternis versperrt. Zahlreiche Planetarien und astronomische Gesellschaften hatten am Samstag zu Vorträgen und zur Himmelsbeobachtung eingeladen. Etwas Glück hatten die Menschen in Halle (Saale). „Wir haben die Verfinsterung teilweise sehen können“, sagte der Vorsitzende des Planetariums Kanena, Detlef Fliege. Gelegentlich seien die Wolken verschwunden, so dass die Besucher kurz nach dem Maximum einen Blick auf die Teil-Sonnenfinsternis werfen konnten.

In der Sternwarte in Quedlinburg sei dagegen nichts zu sehen gewesen, sagte Vereinsvorsitzender Hendrik Brücke. Obwohl es bewölkt war, seien viele Besucher gekommen. Die Teil-Finsternis hatte am Samstag am frühen Mittag gegen 11.30 Uhr begonnen und erreichte ihren Höhepunkt etwa 45 Minuten später.

Bei einer partiellen Sonnenfinsternis liegen Erde, Mond und Sonne auf einer Linie, der Mond verdeckt teilweise den Blick zur Sonne. Die nächste partielle Sonnenfinsternis in Deutschland ereignet sich am 12. August 2026. Dann werden knapp 85 Prozent der Sonne verdeckt sein.