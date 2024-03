Berlin/Potsdam - Wolken und heitere Abschnitte erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg zur Mitte der Woche. Dabei kommt es im Süden Brandenburgs morgens zu leichtem Frost, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Demnach ziehen in den südlichen Landesteilen am Mittwoch im Tagesverlauf Wolken auf, im Norden Brandenburgs hält sich eine dichte Wolkendecke am Himmel. Immer wieder gibt es auch heitere Abschnitte, ab Mittag sind örtlich leichte Regenschauer möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 17 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es laut DWD stark bewölkt bis bedeckt, im Norden Brandenburgs und in Berlin kommt es zeitweise zu leichtem Regen. Es kühlt auf Tiefstwerte zwischen 5 und 8 Grad ab.

Am Donnerstag wird es weiterhin stark bewölkt, dabei regnet es zunächst im Norden. Im Tagesverlauf verlagern sich die Schauer nach Süden. Ab dem Nachmittag klingt der Regen ab, vereinzelt lockert es auf. Die Temperaturen liegen zwischen 13 und 16 Grad. Nachts halten sich die Wolken am Himmel, es bleibt regenfrei. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 3 und 6 Grad.