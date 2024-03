Magdeburg - Wolken und Sonne bestimmen die Wetterlage in Sachsen-Anhalt am Donnerstag. Dabei werden milde Temperaturen erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Demnach startet der Tag zunächst bewölkt und regnerisch. Im Tagesverlauf lockert es dann weitestgehend auf und die Sonne scheint. Es bleibt trocken - bei milden Höchstwerten zwischen 16 und 18 Grad. In der Nacht zum Freitag wird es gering bewölkt bis wolkig. Die Tiefstwerte liegen zwischen 3 und 7 Grad.

Der Freitag wird weiterhin wechselnd bewölkt, vereinzelt treten Schauer auf. Es kommt zu mäßigem und böigem Wind, auf dem Brocken wird Sturm erwartet. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 18 Grad. Nachts ziehen dichte Wolken am Himmel auf, gelegentlich regnet es. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 6 und 8 Grad.