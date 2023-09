Erfurt - Die Woche startet in Thüringen mit wolkigen Himmel und gelegentlichen Schauern. Das Gewitterrisiko bleibt am Morgen und im Laufe des Tages gering, wie der Deutsche Wetterdienst am Montagmorgen mitteilte. Bei mäßigem Wind aus Süd und Südwest steigen die Temperaturen auf 24 bis 28 Grad an.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es zunächst bewölkt, dabei werden durchziehende Schauer und örtliche Gewitter erwartet. Die Temperaturen sinken auf bis zu 13 Grad.