Vereinzelte Schauer fallen am Mittwoch in Sachsen. Der Tag wird bei maximal 24 Grad bewölkt. Nachmittags und abends sind Gewitter möglich.

Dresden - Wolken und zeitweise Regen bestimmen das Wetter am Mittwoch in Sachsen. Vormittags ziehen dichte Wolken auf, später gibt es vereinzelt Schauer, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Auch Gewitter schließen die Meteorologen am Nachmittag und Abend nicht aus. Die Temperaturen steigen auf 20 bis 24 Grad, im Bergland auf 16 bis 20 Grad.

Der Regen zieht sich im Verlauf der Nacht zurück und es lockert vor allem in Nordsachsen bei Temperaturen von 13 bis 9 Grad auf. Am Donnerstag wechseln sich Sonne und Wolken ab, am Nachmittag fallen einzelne Schauer, die in der Oberlausitz und im Lausitzer Bergland laut Wetterdienst gewittrig ausfallen können. Die Temperaturhöchstwerte erreichen 19 bis 23 Grad, im Bergland 14 bis 18 Grad.

Die Nacht zum Freitag zeigt sich gering bewölkt bei 11 bis 6 Grad. Der Freitag selbst wird wolkig bei Temperaturen von 19 bis 23, im Bergland von 15 bis 19 Grad. Regnen soll es aber nicht.