Wolken und Schauer in Sachsen-Anhalt - Unwetter möglich

Dunkle Wolken ziehen über die mächtigen Doppeltürme des Domes "Sankt Mauritius und Sankt Katharina" in Magdeburg.

Magdeburg - Auf viele Wolken und zeitweise Schauer können sich die Menschen in Sachsen-Anhalt am Freitag einstellen. Für Samstag rechnete der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Gewittern, Starkregen und Sturmböen, wie es in einer Mitteilung vom Freitagmorgen hieß.

Die Temperaturen steigen am Freitag auf bis zu 22 Grad, im Harz bis zu 19 Grad. Bei starker Bewölkung bleibe es zunächst meist niederschlagsfrei, ab Mittag gebe es dann kurze Schauer, hieß es.

In der Nacht zu Samstag regnet es im Bereich zwischen Fläming und Südharz, im Burgenland teils ergiebig und lokal mit Gewittern. Die Tiefsttemperaturen liegen bei bis zu 9 Grad.

Der Samstag soll örtlich Dauerregen, Schauer und Gewitter bringen. Lokal kann es laut DWD zur Unwettergefahr durch Gewitter mit teils heftigem Starkregen kommen. Mit den Gewittern können demnach auch Sturmböen und Hagel einhergehen. Im Süden sind eng begrenzt Regenmengen von bis zu 80 Litern pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden möglich, wie es hieß. Die Temperaturen klettern auf bis zu 24 Grad, im Harz bis zu 18 Grad.