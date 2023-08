Berlin - Wolken und vereinzelte Schauer bestimmen das Wetter am Freitag in Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte, können am Nachmittag und Abend einzelne Gewitter von der Prignitz bis zur Uckermark dazukommen. Die Temperaturen erreichen 22 bis 25 Grad.

Die Nacht zu Samstag wird bewölkt und trocken. Es kühlt auf 14 bis 11 Grad ab. Der Samstag beginnt mit Wolken, im Norden von Brandenburg lockert es zwischendurch auf. Im Süden werden die Wolken dichter, gebietsweise fällt leichter Regen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 23 Grad.

Nachts fällt örtlich Regen, teilweise schauerartig. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 12 Grad. Der Sonntag wird ungemütlich mit Wolken, Schauern und vereinzelten Gewittern. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 22 Grad.