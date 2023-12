Magdeburg - Die Menschen in Sachsen-Anhalt erwartet in den kommenden Tagen vor allem ein bedeckter Himmel und Niederschläge. Am Freitag breitet sich Regen von West nach Ost aus, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Vor allem am Vormittag besteht noch Glättegefahr. Die Höchsttemperaturen liegen bei null bis plus drei Grad.

In der Nacht zum Samstag bleibt es bewölkt, aber bis Mitternacht ziehen die Niederschläge ab. Die Temperaturen sinken auf minus ein, im Oberharz auf minus drei Grad. Auch am Samstag wird es wolkig, aber es bleibt meist niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen bei fünf bis acht Grad, im Harz bei zwei bis fünf Grad.

Wolkig bleibt auch die Nacht zum Sonntag. Zeitweise kann es regnen. Die Temperaturen sinken auf vier bis zwei Grad, im Oberharz auf null Grad. Ähnlich bleibt es auch tagsüber: Der Himmel ist bewölkt und es kann Regenschauer geben. Dabei liegen die Höchsttemperaturen bei sieben bis neun Grad, im Harz bei vier bis sieben Grad.