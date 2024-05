Wolken und Regen in Thüringen - am Samstag Unwetter möglich

Erfurt - Auf viele Wolken und Regen können sich die Menschen in Thüringen am Freitag einstellen, am Samstag sind Unwetter möglich. Ab Freitagnachmittag gibt es örtliche Schauer und gegen Abend kommt vom Südosten her Regen auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Die Temperaturen steigen auf bis zu 21 Grad, im Bergland bis zu 18 Grad.

In der Nacht zu Samstag gibt es verbreitet ergiebigen Regen, der teilweise von Schauern und Gewittern durchsetzt ist. Die Tiefsttemperaturen liegen bei um die 9 Grad.

Der Samstag bringt zeitweise Dauerregen, teils kräftige Schauer und Gewitter. Dabei kann es laut DWD zur Unwettergefahr durch Starkregen kommen. Mit den Gewittern können demnach auch Sturmböen und Hagel einhergehen. Örtlich eng begrenzt sind Regenmengen von bis zu 80 Litern pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden möglich, wie es hieß. Die Temperaturen klettern auf bis zu 21 Grad, im Bergland bis zu 17 Grad.