Bewölkt und regnerisch zeigt sich der Dienstag in Berlin und Brandenburg. Dabei bleiben die Temperaturen wenig sommerlich.

Wolken und Regen in Berlin und Brandenburg erwartet

Viele Wolken und Regen bestimmen die Wetterlage in Berlin und Brandenburg.

Berlin/Potsdam (dpa/bb) - Viele Wolken und Regen erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg am Dienstag. In der Früh bleibt es jedoch zunächst meist trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Tagesverlauf tritt dann zeit- und gebietsweise Regen auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 20 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es stark bewölkt, anfangs kommt es gebietsweise noch zu leichtem Regen. Es kühlt auf Werte zwischen 10 und 13 Grad ab.

Schauer am Mittwoch erwartet

Auch am Mittwoch wird laut DWD eine wechselnde, überwiegend starke Bewölkung erwartet. Gelegentlich treten Schauer auf. Die Temperaturen liegen zwischen 18 und 20 Grad.

Nachts halten sich die Wolken hartnäckig am Himmel, stellenweise regnet es etwas. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 10 und 12 Grad.