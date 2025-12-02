Leichter Frost und dichte Wolken - so zeigt sich der Dienstag in Berlin und Brandenburg. Später steigen die Temperaturen.

Potsdam/Berlin - Mit Wolken und leichtem Frost startet der heutige Tag in Berlin und Brandenburg. Bis zum Vormittag kann es bei null bis minus drei Grad vereinzelt glatt werden, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Später steigen die Temperaturen auf maximal drei bis sechs, im äußersten Süden bis sieben Grad. Dabei bleibt es trocken und bedeckt.

In der Nacht zum Mittwoch wechseln sich dichte Wolkenfelder mit klaren Abschnitten ab, die Temperaturen sinken auf zwei bis minus zwei Grad. Es bleibt trocken - kann aber frieren. Der Mittwoch zeigt sich heiter bis wolkig, in Nordbrandenburg gibt es besonders viele Wolken. Bei maximal zwei bis sechs Grad regnet es nicht.

Bewölkt und neblig geht es in der Nacht zum Donnerstag weiter. Es kühlt ab auf null bis minus drei Grad. Sonne gibt es am Donnerstag nicht: Die Meteorologen kündigen dichte Wolken an. Die Temperaturen erreichen zwei bis vier Grad.