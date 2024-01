Wolken und kurze Schneeschauer am Freitag in Thüringen

Erfurt - Wolken und kurze Schneeschauer bestimmen das Wetter am Freitag in Thüringen. Bis vormittags kann es glatt werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen minus 3 und minus 1 Grad, im Bergland zwischen minus 5 und minus 2 Grad.

In der Nacht bleibt es trocken und örtlich kann es nach DWD-Prognosen glatt werden. Es kühlt ab auf minus 4 bis minus 8 Grad, im Thüringer Becken örtlich um minus 10 Grad. Der Samstag wird bewölkt und trocken bei 0 bis 2 Grad, im Bergland minus 4 bis 0 Grad.

Nachts geht es bewölkt und trocken weiter bei minus 5 bis minus 9 Grad. Am Sonntag herrscht nach Angaben des Wetterdienstes Tauwetter, Regen fällt nicht. Die Temperaturen liegen bei 2 bis 4 Grad, im Bergland bei minus 1 bis 2 Grad.