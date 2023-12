Dresden - Zum Wochenende wird das Wetter in Sachsen bedeckt und etwas regnerisch. Der Freitag beginnt mit lockere Bewölkung, die im Tagesverlauf zunimmt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Am Nachmittag kann es zu Regen und Schnee vom Westen her kommen. Im Bergland besteht Glättegefahr. Lokal sind stürmische Böen möglich. Die Höchsttemperaturen liegen bei null bis zwei, im Bergland bei minus fünf bis null Grad.

In der Nacht zum Samstag ziehen die Niederschläge langsam ab. Es besteht geringe Glättegefahr. Die Temperaturen sinken auf um die null Grad. Der Samstag wird wolkig und niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen bei drei bis sieben, im Bergland bei minus einem bis drei Grad.

Die Nacht zum Sonntag wird stark bewölkt, teils kann es regnen. In den Kammlagen der Mittelgebirge ist auch Schneefall möglich. Die Temperaturen sinken auf vier bis ein, in den Kammlagen auf null bis minus drei Grad. Auch am Sonntag bleibt der Himmel stark bewölkt, mit Regenschauern. In den Kammlagen der Mittelgebirge kann es schneien. Die Höchsttemperaturen liegen tagsüber bei sechs bis neun, im Bergland bei zwei bis sechs Grad.