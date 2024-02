Magdeburg - Einzelne Regenschauer und dichte Wolken bestimmen die Wetterlage in Sachsen-Anhalt zum Wochenstart. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, lockert es nur am Ostrand des Harzes im Verlauf des Tages auf. Auf dem Brocken kommt es zu stürmischen Böen. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 11 Grad. In der Nacht zu Dienstag ziehen die Schauer ab. Weiterhin hält sich die Wolkendecke am Himmel bei Temperaturen zwischen 2 und 4 Grad, im Oberharz bis minus 2 Grad.

Am Dienstag wird es weiterhin wolkig bis stark bewölkt. In der Nordhälfte kann es am Nachmittag und Abend zu leichten Regenschauern kommen. Es werden Temperaturen zwischen 6 und 9 Grad erwartet. Nachts bleibt es bewölkt und regenfrei bei Tiefstwerten zwischen minus 1 und 3 Grad.