Berlin - Nach einem sommerlich warmen Samstag ist ab Sonntag wieder mit Wolken und Höchstwerten von bis zu 21 Grad in Berlin und Brandenburg zu rechnen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte, zieht in der Nacht zu Sonntag voraussichtlich eine Kaltfront durch die zwei Länder. Am Sonntag tagsüber bleibt es bei schwachem Wind trocken. In der Nacht zu Montag sinken die Temperaturen dann auf sieben bis elf Grad, wie es hieß. Am Montag geht es wolkig, zeitweise heiter und trocken weiter. Erst am Abend könne es von der Prignitz bis zum Fläming etwas Regen geben, hieß es. Der DWD rechnet mit Höchstwerten zwischen 17 und 21 Grad. In der Nacht zu Dienstag sinken die Temperaturen voraussichtlich auf acht bis elf Grad. Bei schwachem Wind ist vorübergehend mit Regen zu rechnen, wie es hieß. Am Dienstag geht es laut DWD mit örtlichen Schauern und Höchstwerten zwischen 15 und 18 Grad weiter.