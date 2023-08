Wolken und abziehender Regen in Thüringen

Erfurt - Die Menschen in Thüringen erwartet ein bewölkter und freundlicher Mittwoch mit Regen. Der Morgen wird zunächst wolkig oder stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch mitteilte. Im Verlauf des Tages gibt es Auflockerungen. Der Regen zieht ostwärts ab. Die Temperaturen sind laut DWD eher kühl, maximal betragen sie 20 bis 22 Grad, in den höheren Lagen 16 bis 19 Grad. Es weht schwacher bis mäßiger Wind.

In der Nacht zu Donnerstag gehen die Temperaturen auf 10 bis 6 Grad zurück. Es wird wolkig oder gering bewölkt, ohne Regen. Es weht schwacher Wind.