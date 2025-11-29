Die Tageshöchstwerte in Berlin und Brandenburg liegen nach Angaben des DWD in den nächsten drei Tagen zwischen 4 und 9 Grad. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - In Berlin und Brandenburg warten in den nächsten Tagen milde Temperaturen und bewölkter Himmel. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, weht ein schwacher Wind und die Höchstwerte an den Wochenendtagen liegen bei 7 bis 9 Grad. Am Montag wird es etwas kühler – Höchstwerte von 4 bis 7 Grad sind möglich.

Laut Wetterprognose ist es am Samstag wechselnd bewölkt, in der Fläming bedeckt mit leichtem Regen. Nach Angaben des DWD zieht der Regen bis zum Mittag ab. Die Wolken lockern am Sonntag anfangs auf und werden im Tagesverlauf wieder dichter. Mittags sei gebietsweise leichter Regen möglich. Auch am Montag lockern die Wolken auf und dem Deutschen Wetterdienst zufolge Sprühregen möglich.

Die Aussichten für die Nächte zu Sonntag und Montag sind wechselnd bewölkt bis bedeckt. Die Tiefstwerte liegen zwischen 5 und 1 Grad. In der Nacht zu Montag erwartet der DWD zeitweise Regen. Im weiteren Verlauf ziehe der Regen nach Polen und Sachsen ab.