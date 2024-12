In Berlin und Brandenburg sind heute viele Wolken am Himmel. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - Wolken und Höchsttemperaturen von ein bis vier Grad erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg heute. Es sei bewölkt, die meiste Zeit aber niederschlagsfrei, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Teils komme es örtlich zu Sprühregen.

In der Nacht zum Donnerstag und am Morgen kann es stellenweise Frost geben, in der Folge kann es den Angaben zufolge durch überfrierende Nässe glatt werden. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen zwischen plus ein und minus ein Grad. Für den weiteren Donnerstag erwartet der DWD ähnliches Wetter wie heute.