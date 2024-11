Mit einem Mix aus Wolken und Sonne fällt das Wochenende in Thüringen nicht unfreundlich aus. Die Nächte werden kalt.

Wolken, Sonne und frostige Nächte in Thüringen

Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt bildet sich in Thüringen nachts stellenweise Nebel und die Straßen werden glatt. (Symbolbild)

Erfurt - Nach zunächst noch etwas Sprühregen wird das Wochenende in Thüringen zunehmend freundlicher. Nachts wird es jedoch ziemlich frostig, wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte.

Demnach lockert der Himmel nach zunächst noch etwas Sprühregen oder Schneegriesel im Bergland am Nachmittag auf. Die Temperaturen steigen auf maximal vier bis sechs Grad, im Bergland auf null bis vier Grad. Bei weitgehend klarem Himmel gehen in der Nacht die Temperaturen auf minus eins bis minus vier Grad zurück. Es bildet sich Nebel. Autofahrer müssen sich auf Sichtweiten von weniger als 150 Metern und glatte Straßen einrichten.

Wolken und Sonnenschein wechseln sich am Samstag bei bis zu fünf Grad ab. Es bleibt trocken. Bei bis zu minus vier Grad kann sich in der Nacht wieder Nebel bilden und es muss dann mit Reifglätte gerechnet werden. Es weht nur ein schwacher Wind. Wenn sich der Nebel aufgelöst hat, setzt sich der Mix von Wolken und Sonne bei bis zu fünf Grad auch am Sonntag fort.

Erst am Montagmorgen kann es laut der Vorhersage vereinzelt leicht regnen. Dann wird es im Thüringer Wald wieder stürmisch.