Magdeburg - Die Menschen in Sachsen-Anhalt erwarten in den kommenden Tagen viele Wolken. Am Donnerstag wird es nördlich des Mansfelder Lands und Fläming stark bewölkt mit Schauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturmböen von bis zu 80 Kilometer pro Stunde. Auf dem Brocken kann es zu Orkanböen von bis zu 120 Kilometer pro Stunde kommen.

Südlich des Mansfelder Lands und Fläming kommt es zu größeren Auflockerungen und Sonnenschein. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 24 Grad, im Harz bei 15 bis 19 Grad.

Die Nacht zum Freitag wird laut der Vorhersage wolkig bis stark bewölkt mit einzelnen Schauern. Die Temperaturen sinken auf 15 bis 12 Grad. Auf dem Brocken könne es zum Anfang der Nacht noch Sturm geben.

Am Freitag wird es stark bewölkt und bleibt meist trocken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 24 Grad, im Harz bei 15 bis 19 Grad.

Die Nacht zum Samstag bleibt niederschlagsfrei und wolkig. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 10 Grad.

Am Samstag wird es wolkig bis stark bewölkt mit wenigen Schauern. Die Höchsttemperaturen liegen den Angaben zufolge bei 20 bis 22 Grad, im Harz bei 15 bis 20 Grad.