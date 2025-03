Sonneberg - Die partielle Sonnenfinsternis ist in Thüringen bei wolkenverhangenem Himmel vielerorts unsichtbar geblieben. „Das Wetter hat leider nicht mitgespielt, auch mit Teleskopen hatten wir keine Chance, etwas zu sehen“, sagte Denise Böhm-Schweizer vom Astronomiemuseum Sonneberg. Die Sonneberger Sternwarte zeigte daher den Besuchern ein Video mit Aufnahmen aus dem Saarland. „Im Westen Deutschlands war das Wetter einfach besser.“

Die Teilfinsternis hatte am Samstag am frühen Mittag gegen 11.30 Uhr begonnen und erreichte ihren Höhepunkt etwa 45 Minuten später. Die dichte Wolkendecke erlaubte aber in Thüringen kaum einen freien Blick. Die größten Chancen gab es bei Auflockerungen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) noch im Nordwesten des Freistaates. Für das Himmelsschauspiel und zum Astronomietag am 29. März hatten einige Sternwarten geöffnet. Neben Sonneberg gehörten etwa auch die Urania-Sternwarte in Jena, die Sternwarten in Kirchheim im Ilm-Kreis und in Suhl dazu.

Bei einer partiellen Sonnenfinsternis liegen Erde, Mond und Sonne auf einer Linie, der Mond verdeckt teilweise den Blick zur Sonne. Die nächste partielle Sonnenfinsternis in Deutschland ereignet sich am 12. August 2026. Dann werden knapp 85 Prozent der Sonne verdeckt sein.