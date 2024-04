Für sichere Deiche halten Schafe das Gras kurz und treten den Boden fest. Mit Sorge sehen Jäger und Schäfer, dass es auch an der Küste immer mehr Risse durch Wölfe gibt.

Wolfsrisse an der Küste: Jägerschaften kommen zusammen

Aurich - Die Jägerschaften entlang der niedersächsischen Nordseeküste sehen angesichts von gerissenen Schafen die Deichsicherheit durch Wölfe gefährdet. In einem Positionspapier, der „Auricher Erklärung“, forderten Jäger deshalb bereits im vergangenen Jahr „wolfsrudelfreie Zonen“ in den küstennahen Landkreisen einzurichten und den Vorrang der Deichsicherheit vor dem Schutz von Wölfen. Rund ein Jahr nach der Veröffentlichung wollen Vertreter der Küstenjägerschaften sowie Vertreter weiterer Verbände an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) im ostfriesischen Aurich erneut zusammenkommen und über die aktuelle Situation informieren.

Für den Küstenschutz in Niedersachsen sind die Tausenden Deichschafe die fleißigsten Helfer. Sie halten nicht nur die Grasnarbe der Küstenschutzbauwerke kurz, sondern treten mit ihren Hufen auch den Boden fest.