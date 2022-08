Wolfsburgs Steffen vor Wechsel in die Schweiz

Wolfsburg - Renato Steffen wird den VfL Wolfsburg sehr wahrscheinlich noch vor Ende der Transferperiode verlassen und in seine Schweizer Heimat zurückkehren. Der 30 Jahre alte Rechtsaußen steht nach übereinstimmenden Medienberichten vor einem Wechsel zum FC Lugano. „Ich denke, dass das bis Montag klappen wird“, sagte Wolfsburgs Geschäftsführer Jörg Schmadtke am Sonntag der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“. Der Fußball-Bundesligist will seinen Kader noch reduzieren, Steffen spielt in den Planungen des neuen Trainers Niko Kovac keine Rolle. Der Schweizer war 2018 vom FC Basel zum VfL gekommen und absolvierte bislang 115 Partien für die Niedersachsen.