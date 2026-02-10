Wolfsburg - Der VfL Wolfsburg muss in den nächsten Spielen der Fußball-Bundesliga auf Kilian Fischer verzichten. Wie der Club mitteilte, hat sich der Rechtsverteidiger am Samstag im Heimspiel gegen Borussia Dortmund (1:2) eine „schwerwiegende Verletzung in der linken Adduktorenmuskulatur“ zugezogen. Über die genaue Ausfalldauer gab es keine Angaben.

Der 25-Jährige hatte sich schon in der ersten Hälfte ohne gegnerische Einwirkung verletzt. In der laufenden Saison kam Fischer bislang in zwölf Pflichtspielen für den Tabellen-15. zum Einsatz. Das nächste Spiel bestreitet die Mannschaft von VfL-Trainer Daniel Bauer am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei RB Leipzig.