Wolfsburgerin Starke fällt mehrere Wochen aus

Wolfsburg - Mittelfeldspielerin Sandra Starke vom VfL Wolfsburg fällt wegen eines Faserrisses im linken Beckenmuskel für mehrere Wochen aus. Die 29-Jährige zog sich die Verletzung während des Trainings am Dienstag zu, wie der deutsche Meister am Mittwoch bekanntgab. Starke wird daher zum Saisonstart im DFB-Pokal am 10. September beim FSV Gütersloh und eine Woche später in der Frauen-Bundesliga gegen SGS Essen (13.00 Uhr/MagentaSport) fehlen. Die in Namibia geborene und bei Turbine Potsdam ausgebildete Starke war im Sommer 2021 vom SC Freiburg nach Niedersachsen gewechselt.