Wolfsburger Fußball-Frauen verlängern mit Pajor bis 2025

Wolfsburg - Der deutsche Frauenfußball-Meister VfL Wolfsburg hat den Vertrag mit Stürmerin Ewa Pajor vorzeitig bis Sommer 2025 verlängert. Das teilte der Bundesligist am Montag mit. Der bisherige Kontrakt der polnischen Nationalspielern wäre im Sommer 2023 ausgelaufen. Die 25-Jährige spielt seit 2015 für die Grün-Weißen.

„Ewa kam als 18-Jährige zu uns und hat sich im Laufe der Zeit zu einer der weltweit besten Stürmerinnen entwickelt. Neben ihren sportlichen Qualitäten verfügt sie über eine starke Mentalität, mit der sie die Mannschaft mitreißen kann“, sagte Wolfsburgs Sportlicher Leiter Ralf Kellermann. „Ich bin sehr glücklich, dass ich weitere Jahre in Wolfsburg bleiben werde. In diesen sieben Jahren in Wolfsburg bin ich sehr gereift, aber ich möchte mich in vielen Bereichen noch weiterentwickeln“, sagte Pajor.