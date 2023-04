Wolfsburg - Mit einem Heimsieg gegen den FSV Mainz 05 will der VfL Wolfsburg den nächsten Schritt in Richtung Europapokal gehen. Aktuell liegen die Niedersachsen als Tabellen-Achter zwei Punkte hinter den Mainzern auf Platz sieben. „Es wird ein ganz wichtiges Spiel. Mit einem Sieg oder auch einem Punkt sind wir noch im Rennen. Bei einer Niederlage dürfte es schwer werden“, beschrieb Wolfsburgs Trainer Niko Kovac am Freitag die Ausgangslage vor der Partie am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

Kovac hat Respekt vor den Mainzern. „Sie haben aktuell ein gutes Zusammenspiel“, sagte der VfL-Coach. „Aber wir haben es zuletzt auch nicht so schlecht gemacht“, fügte er angesichts von nur einer Niederlage in den vergangenen acht Spielen hinzu. Zuletzt überzeugte der VfL beim 5:1 in Bochum. „Es war wichtig, dass wir es mal wieder geschafft haben, unsere Chancen sauber zu Ende zu spielen und die Tore zu machen“, sagte Kovac.

Rechtzeitig für das wichtige Duell wieder fit sind Kilian Fischer und Patrick Wimmer. Dafür wird Abwehrspieler Micky van de Ven wegen seiner Gelbsperre erstmals in dieser Saison fehlen. Zuvor hatte der 22-Jährige keine Spielminute in dieser Spielzeit verpasst. Kovac ist überzeugt davon, dass der Niederländer auch in der kommenden Saison noch das VfL-Trikot tragen wird. „Sie können sicher sein, der wird nächstes Jahr weiter bei uns spielen“, sagte Kovac.