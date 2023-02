Wolfsburg will in der Bundesliga den Schwung wieder aufnehmen. Bremen ist in Frankfurt nur Außenseiter.

Wolfsburg will Krise beenden: Werder in Frankfurt gefordert

Wolfsburg - Nach zuletzt vier Pflichtspielen ohne Sieg strebt der VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga endlich wieder einen Sieg an. Die Aufgabe am Samstag in der Volkswagen-Arena gegen RB Leipzig hat es aber in sich (15.30 Uhr/Sky). Die Sachsen stehen nach dem 1:2 gegen Union Berlin unter Druck und müssen unbedingt gewinnen, wenn sie im Titelrennen nicht vorentscheidend zurückfallen wollen. Für den VfL geht es darum, den Anschluss an die Europa-League-Plätze zu halten und im Vergleich zum schwachen 0:0 beim Tabellenletzten FC Schalke 04 eine deutliche Leistungssteigerung zu zeigen.

Werder Bremen ist am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Frankfurt zu Gast. Die Grün-Weißen reisen mit einigen Personalsorgen an den Main. In Mitchell Weiser, Leonardo Bittencourt und Christian Groß fehlen drei Stammspieler. Dafür ist Nationalstürmer Niclas Füllkrug rechtzeitig für die Partie beim Champions-League-Teilnehmer fit.