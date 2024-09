In der Länderspielpause kommt es zu einem niedersächsischen Test-Duell zwischen Wolfsburg und Hannover. Der Bundesligist setzt sich knapp mit 2:1 durch.

Wolfsburg - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat seinen Test in der Länderspielpause gegen den klassentieferen Club Hannover 96 knapp bestanden. Im Niedersachsen-Duell setzte sich die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl mit 2:1 (1:0) durch. Auf einem Trainingsplatz des VfL trafen der erst 18 Jahre alte Nachwuchsspieler Jonathan Akaegbobi (5. Minute) und Kevin Behrens (57.) für den Erstligisten. Thaddäus Momuluh (81.) verkürzte für Hannover.

Beide Trainer wechselten im Vergleich zu den Partien am vergangenen Wochenende kräftig durch. Die Wolfsburger hatten auswärts Holstein Kiel 2:0 besiegt, in der 2. Liga unterlag 96 mit Coach Stefan Leitl in Düsseldorf mit 0:1.