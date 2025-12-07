Sie ist eine Thyssen-Tochter, galt mit ihrem Ex-Mann als Traumpaar des internationalen Jetsets. Er ist einer der führenden Köpfe in der Autobranche und mit über 80 noch immer Porsche-Oberhaupt.

Salzburg/Stuttgart - Wolfgang Porsche hat seine Lebensgefährtin Gabriela zu Leiningen geheiratet. Der 82 Jahre alte Porsche-Aufsichtsratschef und die promovierte Juristin hätten in einer privaten Zeremonie in Salzburg geheiratet, bestätigte ihr Medienanwalt Christian Schertz der Deutschen Presse-Agentur. Er bat darum, von Nachfragen abzusehen und die Privatsphäre seiner Mandanten zu respektieren.

Porsche hatte im Frühjahr 2023 nach rund vier Jahren Ehe die Scheidung von seiner Ehefrau Claudia eingereicht, für ihn ist es nun die vierte Ehe. Geboren in Stuttgart, lebte Porsche in seiner Kindheit in Zell am See in Österreich, auf dem Hof seines Großvaters Ferdinand, der als Konstrukteur den Grundstein des heutigen Imperiums legte. Wolfgang Porsche war fünf Jahre alte, als sein Vater „Ferry“ den ersten Porsche-Sportwagen 356 auf den Markt brachte - den Vorläufer des legendären 911.

Seine Frau, die 62-jährige Gabriela zu Leiningen, hat ebenfalls eine bewegte Vergangenheit: Sie ist Tochter von Unternehmerin Renate Thyssen-Henne und war einst mit Karim Aga Khan IV. verheiratet, dem Oberhaupt der Glaubensgemeinschaft der Ismailiten. Die beiden galten Ende der 90er Jahre als Traumpaar des internationalen Jetsets. Nach der Scheidung nahm sie 2014 wieder den Namen aus ihrer früheren Ehe mit Karl-Emich Prinz zu Leiningen an.