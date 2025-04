Mit Katja Wolf und Steffen Schütz als Spitzenkandidaten schaffte das BSW aus dem Stand den Sprung in den Landtag - und in die Landesregierung. Nun wollen sie weiter den Landesverband führen.

Erfurt - Katja Wolf und Steffen Schütz wollen erneut als Thüringer BSW-Vorsitzende kandidieren. Das gaben die beiden in einer digitalen Pressekonferenz bekannt. Es liefen noch Gespräche und Beratungen, sagte Wolf. „Aber ich fühle mich sowohl inhaltlich als auch im personellen Angebot von der Partei getragen.“ Es gebe kritische Stimmen und das sei auch gut so. Sie seien Ansporn, sich selbst zu hinterfragen.

Am Montagabend hatte es eine Schalte zum Leitantrag des BSW-Landesvorstands gegeben. „Ich würde nicht kandidieren, wenn ich das Gefühl habe, die Partei entwickelt sich inhaltlich in eine ganz, ganz andere Richtung als eine für die ich stehen könnte“, sagte Wolf. Nach der Schalte habe sie dieses Gefühl nicht. „Es gab eine sehr klare Meinung, die geäußert wurde, die uns auch gebeten hat, anzutreten.“

Die Mitglieder des Thüringer BSW entscheiden am 26. April bei einem Landesparteitag über die Spitze des Landesverbands. Wolf und Schütz müssen dabei mit Konkurrenz rechnen. Die BSW-Abgeordnete Anke Wirsing will für den Parteivorsitz kandidieren. Sie präsentierte am Wochenende weitere Mitstreiter und hat Rückenwind aus Berlin.