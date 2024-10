Wölfe sind wieder heimisch geworden in Niedersachsen. Nicht jedem gefällt das - aber dennoch ist das Abschießen der Tiere grundsätzlich illegal.

Uelzen - Im Landkreis Uelzen ist ein Wolf ohne Genehmigung erschossen worden. Das tote Tier sei bereits am 20. September bei Maishäckselarbeiten auf einem Acker in der Ortschaft Boecke gefunden worden, teilte die Kreisverwaltung mit. Das männliche Tier wurde durch einen Schuss getötet. Das habe eine Untersuchung des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin ergeben, hieß es.

Das illegale Töten von Wölfen stelle eine Straftat dar, sagte Uelzens Landrat Heiko Blume (CDU). Sollte der Schütze oder die Schützin ermittelt werden, hätte das auch jagd- und waffenrechtliche Konsequenzen. Wölfe sind gesetzlich streng geschützt.

In Niedersachsen leben laut der für das Wolfsmonitoring zuständigen Landesjägerschaft seit 2011/2012 wieder dauerhaft Wölfe. Aktuell können demnach 55 Rudel nachgewiesen werden. Der Abschuss ist nur unter strengen Auflagen erlaubt.

Vertreter der EU-Staaten hatten im September mit der Stimme Deutschlands für einen abgesenkten Schutz gestimmt - von streng geschützt auf geschützt. Damit wurde der Weg für ein Verfahren frei gemacht, um den Bestand des wegen Beutejagds auf Weidetiere umstrittenen Räubers regulieren zu können.