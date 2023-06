Waltershausen - Ein toter Wolf ist an der Autobahn 4 bei Waltershausen im Kreis Gotha gefunden worden. Das Tier sei dem Kompetenzzentrum Wolf, Biber, Luchs am Freitag von der Autobahnpolizei gemeldet worden, teilte das Umweltministerium in Erfurt am Samstag auf Anfrage mit.

Die Begutachtung durch einen Fachmann habe ergeben, dass es sich um einen männlichen Wolf handelt, der überfahren wurde. Er soll an das Leibnitz Institut für Zoologie- und Wildtierforschung in Berlin zur weiteren Untersuchung gehen.

Thüringen zählt nach Angaben des Kompetenzzentrum Wolf drei Wolfsterritorien. Zwei Rudel der unter Naturschutz stehenden Tiere lebten im Gebiet Ohrdruf mit sieben bis acht Tieren und im Bereich Ilfeld (Landkreis Nordhausen) mit sechs Tieren. Daneben hat eine Wölfin in der Gegend Zella/Rhön ihr Territorium. Nach Angaben des Bundesamtes für Naturschutz sind in Thüringen deutlich weniger Wolfsrudel unterwegs als in anderen ostdeutschen Bundesländern.