Potsdam - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat die Bedeutung der Medien in Zeiten zunehmender Fake News betont. „Das, was Sie leisten mit ihrer kritischen Berichterstattung, das, was sie leisten, indem Sie Wahrheit von Lüge unterscheiden, das ist ein Beitrag, der für unsere Demokratie unverzichtbar ist“, sagte Woidke am Mittwochabend beim Neujahrsempfang von Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke. Er rief den Journalisten zu: „Bleiben Sie kritisch, bleiben Sie objektiv und bleiben Sie vor allen Dingen auch mutig!“

Landtagspräsidentin: Verantwortung wächst

Die Landtagspräsidentin verwies auf eine zunehmende Verantwortung. „Auf uns liegt Verantwortung, auf Politik und Medien, Politkern und Journalisten, Verantwortung für Information, Verantwortung für Demokratie, die nicht nur sehr groß ist, sondern auch noch wächst, je mehr Desinformation und Fake News im Umlauf sind“, sagte Liedtke. Sie verurteilte Drohungen und Angriffe gegen Journalisten: „Pressefreiheit bedeutet nicht nur, dass sie frei berichten können, sie müssen dies auch ohne Angst vor Einschüchterung und Zensur tun können.“

Der Vorsitzende der Landespressekonferenz Brandenburg, Benjamin Lassiwe, wandte sich gegen politisch einseitige Beiträge. „Es ist die Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten, ihre Leser, Hörer und Zuschauer unabhängig zu informieren, ohne sich dabei mit einer politischen Partei oder einem Anliegen gemein zu machen“, sagte Lassiwe. Das unterscheide sie von all jenen, die einen politisch einseitigen Video-Kanal betrieben, ihr persönliches Engagement in einer Partei dabei verschwiegen und Fake News verbreiteten.