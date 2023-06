Potsdam (dpa/bb) - Brandenburg sollte sich nach Ansicht von Ministerpräsident Dietmar Woidke selbstbewusster zeigen. „Wir müssen mehr Stolz und mehr Selbstbewusstsein in die Welt tragen“, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Potsdam bei der Eröffnung des Brandenburger Sommerabends. In Brandenburg seien im vergangenen Jahr die meisten Arbeitsplätze in der Industrie geschaffen worden. Woidke hatte einen besonderen Wunsch für den Abend: „Lassen Sie uns mal zeigen, wie viel andalusisches Temperament in uns allen steckt!“

Die rot-schwarz-grüne Landesregierung und das Wirtschaftsforum Brandenburg hatten zu dem Fest eingeladen, das in den vergangenen drei Jahren wegen der Corona-Krise ausgefallen war. Mehrere Tausend Gäste kamen in das Kulturquartier Schiffbauergasse, darunter die künftige Intendantin des Rundfunks Berlin Brandenburg (RBB), Ulrike Demmer. Erwartet wurde auch Kanzler Olaf Scholz (SPD).