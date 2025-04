Potsdam - Besuch aus den USA: Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) empfängt am Montag den Gouverneur von Wisconsin, Tony Evers, zu einem Gespräch. Themen des Treffens mit dem Demokraten in der Staatskanzlei sind unter anderem die Wirtschaftsbeziehungen mit Wisconsin und eine geplante Reise einer Wirtschaftsdelegation aus Brandenburg in den US-Bundesstaat im September, hieß es in einer Mitteilung der Staatskanzlei.

Auch die Transformationsregion Lausitz wird demnach ein Thema sein. Nach dem Gespräch ist zudem ein Fachaustausch mit der Brandenburger Wirtschaftsförderung (WFBB) geplant. Die Wirtschaftsförderung ist ein Ansprechpartner für Investoren, ansässige Unternehmen und technologische Neugründungen.

Wisconsin ist ein Bundesstaat im Mittleren Westen der USA. In dem Staat leben knapp sechs Millionen Menschen. Gouverneur Evers ist seit 2019 im Amt und wurde 2022 bei den US-Zwischenwahlen wiedergewählt.