Im nächsten Jahr wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. Die SPD regiert seit 33 Jahren im Land. Regierungschef Woidke will wieder als Spitzenkandidat antreten und sagt, was ihm wichtig ist.

Potsdam - Gut ein Jahr vor der Landtagswahl hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) seine wichtigsten Ziele für eine mögliche weitere Amtszeit als Regierungschef benannt. „Im Vordergrund stehen dabei ein starkes wirtschaftliches Wachstum, das für gut bezahlte Arbeitsplätze sorgt und die innere Sicherheit“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Wir werden die Mobilität, die Gesundheitsvorsorge vor Ort und die Bildung weiter stärken.“ Woidke ergänzte: „Und ich persönlich werde weiterhin auf allen Ebenen für die Interessen der Brandenburgerinnen und Brandenburger kämpfen.“

Woidke, der auch SPD-Landesvorsitzender ist, sagte: „Ich stehe erneut gerne als Spitzenkandidat der SPD Brandenburg zur Verfügung.“ Am 22. September 2024 wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. In den jüngsten Umfragen lag die SPD hinter der AfD oder gleichauf. Die AfD will einen eigenen Ministerpräsidentenkandidaten ins Rennen schicken.

Am kommenden Montag (28. August) ist Woidke zehn Jahre als Ministerpräsident im Amt. Der 61-Jährige zog eine positive Bilanz seiner bisherigen Amtszeit und nahm vor allem die Wirtschaftsentwicklung in den Fokus: „Bei meinem Amtsantritt lag die Arbeitslosigkeit in Brandenburg bei knapp 10 Prozent, heute haben wir diese fast halbiert, das macht mich stolz“, sagte der gebürtige Lausitzer. Die Arbeitslosenquote lag im Juli in Brandenburg bei 5,9 Prozent.

Woidke zeigte sich zugleich aber auch selbstkritisch: „Wir hätten die Kreisgebietsreform schon früher und nicht erst im Herbst 2017 stoppen müssen“, sagte er. „Da wurde völlig unnötig manches Vertrauen beschädigt.“ Der Regierungschef wollte aus 14 Kreisen und 4 kreisfreien Städten 11 Kreise und eine kreisfreie Stadt (Potsdam) machen, um auf eine zurückgehende Bevölkerungszahl und die Verschuldung der großen Städte zu reagieren. Der Widerstand war jedoch zu groß. Nach dem Stopp trat Klara Geywitz - heute Bundesbauministerin - als SPD-Generalsekretärin zurück.