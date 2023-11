Schönefeld - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ist mit deutlicher Mehrheit in seinem Amt als SPD-Landeschef bestätigt worden. Bei der Vorstandswahl auf dem Landesparteitag am Samstag in Schönefeld erhielt der 62-Jährige von 120 Delegierten 109 Ja-Stimmen, das war ein Anteil von 90,8 Prozent. Es gab 9 Nein-Stimmen, 2 Delegierte enthielten sich.

Nur bei der Übernahme des Landesvorsitzes von Matthias Platzeck im August 2013 hatte Woidke ein bessere Ergebnis bekommen - 95,8 Prozent der Stimmen. „Ich nehme das Ergebnis als Zeichen der großen Geschlossenheit, aber auch Entschlossenheit“, sagte Woidke am Samstag. Bei der vorangegangenen Wahl im Jahr 2021 hatte Woidke 84,4 Prozent der Stimmen erreicht, im Jahr 2018 waren es 80,8 Prozent.

Als Stellvertreterinnen von Woidke bestätigten die Delegierten Finanzministerin Katrin Lange mit 84,2 Prozent und Ines Hübner mit 80,5 Prozent. Das beste Ergebnis erzielte der Landrat von Oder-Spree, Frank Steffen, als Schatzmeister mit 94,1 Prozent. Generalsekretär David Kolesnyk wurde mit eher mageren 72,7 Prozent bestätigt.

Vor der Wahl hatte Woidke seine Partei mit einer kämpferischen Rede auf die Landtagswahl im kommenden Jahr in Brandenburg eingestimmt. Der 62-Jährige nahm dabei insbesondere die AfD ins Visier. Diese lag in letzten Umfragen mit Werten um 30 Prozent vorne. Die AfD sei in Teilen offen rechtsextrem. „Die AfD ist eine Partei, die alle unsere Werte infrage stellt und teilweise mit Füßen tritt“, sagte Woidke.

Die Menschen müssten davon überzeugt werden, dass es nicht nur darum gehe, wer im Landtag die stärkste Kraft werde. „Sondern auch darum, dass unsere freiheitlichen und demokratischen Werte erhalten bleiben“, sagte der SPD-Politiker. Woidke hat bereits angekündigt, dass er bei der Landtagswahl als Spitzenkandidat der SPD wieder um das Amt des Ministerpräsidenten kämpfen will. Die Wahlen zur Landesliste sind aber erst im April. In Brandenburg stellt die SPD seit der Wende den Regierungschef.

Woidke verwies auf die wirtschaftlichen Erfolge in Brandenburg. „Wenn wir im ersten Halbjahr 2023 ein Wirtschaftswachstum von 6 Prozent haben, dann heißt das auch, dass die Perspektiven größer geworden sind“, meinte er. Dies seien Perspektiven vor allem für junge Leute im Land. Und die gebe es nicht nur beim US-Elektroautobauer Tesla, betonte Woidke. Dabei verwies er auf die ersten 400 Arbeitsplätze im neuen Bahnwerk Cottbus im Zuge des Strukturstärkungsgesetzes. „Das ist eine sozialdemokratische Erfolgsgeschichte“, betonte er.

Bei nur einer Enthaltung stimmte der Parteitag für den Leitantrag des Vorstands. Darin werden die Erfolge der Regierung in der Wirtschafts- und Bildungspolitik sowie in der Gesundheitsversorgung betont, aber auch Maßnahmen zur Reduzierung der Flüchtlingszahlen aufgelistet: So werden die festen Kontrollen an der polnischen Grenze begrüßt und die Einführung von Bezahlkarten statt Geldleistungen für Asylbewerber gefordert. Für bereits im Land lebende Flüchtlinge sollen alle Arbeitsverbote aufgehoben werden.

In einem Grußwort hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu Beginn des Parteitags Tempo beim Bürokratieabbau in Deutschland angemahnt. Die bürokratischen Vorschriften seien überbordend geworden in den vergangenen 30 bis 40 Jahren. Deswegen werde man die Gesetze durchforsten. Bei den Flüssiggas-Terminals habe man gezeigt, dass „Deutschland auch schnell“ könne, meinte Scholz. „Tempo und Geschwindigkeit muss Leitziel in Deutschland werden, und das wollen wir mit unserem Deutschlandpakt erreichen.“ Scholz hatte der Union und den Ländern Anfang September einen Deutschlandpakt zur Modernisierung des Landes vorgeschlagen.