Potsdam - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ist der längste amtierende Regierungschef im Land. Er war am Donnerstag 4.257 Tage im Amt - das ist ein Tag mehr als bei Manfred Stolpe, Brandenburgs erstem Ministerpräsident, schrieb die Staatskanzlei auf Instagram.

Stolpe regierte Brandenburg von November 1990 bis Juni 2002 und gab an Matthias Platzeck ab, der von Juni 2002 bis August 2013 die Regierung führte. Stolpe wechselte 2002 als Bundesverkehrsminister in die Bundespolitik.

Woidke regiert im August zwölf Jahre

Im August 2013 übernahm Woidke den Posten von Platzeck, der damals aus gesundheitlichen Gründen ausschied. Woidke ist damit bald zwölf Jahre im Amt. Der 63-Jährige hat bisher vor, die gesamte Wahlperiode zu regieren - solange er gesund bleibe und die nötige Kraft habe, wie er im Dezember sagte.

Bundesweit auf dem vierten Rang

Im Ländervergleich ist der gebürtige Lausitzer beim Dienstalter als Regierungschef derzeit auf dem vierten Platz hinter Reiner Haseloff (CDU) in Sachsen-Anhalt, Winfried Kretschmann (Grüne) in Baden-Württemberg und Stephan Weil in Niedersachsen. Weil will sich im Mai als Ministerpräsident und SPD-Landesvorsitzender zurückzuziehen - dann rückt Woidke auf Nummer drei vor.