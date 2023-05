Potsdam - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat seinem Parteifreund Frank Steffen zu desen Wahl zum Landrat des Kreises Oder-Spree gratuliert. „Sie sind an die Spitze eines Landkreises gewählt worden, der exemplarisch für die gute Entwicklung Brandenburgs steht“, erklärte Woidke am Montag in dem Schreiben laut Mitteilung. „Hier trägt die gute Zusammenarbeit zwischen Landkreis und Landesregierung Früchte.“ In diesem Landkreis hat sich in Grünheide der US-Elektroautobauer Tesla mit einer Fabrik angesiedelt.

Steffen hatte sich am Sonntag in der Stichwahl mit 52,4 Prozent der Stimmen knapp gegen den AfD-Bewerber Rainer Galla durchgesetzt, der auf 47,6 Prozent kam. Steffen, der Bürgermeister der Kreisstadt Beeskow ist, tritt zum 1. August die Nachfolge von Rolf Lindemann (SPD) an, der in den Ruhestand geht.