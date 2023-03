Berlin/Potsdam - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) dringt auf eine stärkere Verzahnung bei der medizinischen Versorgung auf dem Land. „Wir müssen bei der Krankenhausreform insbesondere die medizinische Versorgung im ländlichen Raum voranbringen. Dabei geht es auch um eine engere Verzahnung ambulanter und stationärer Versorgung sowie um eine stärkere Kooperation unter den Krankenhäusern“, sagte Woidke der Deutschen Presse-Agentur vor dem Treffen der ostdeutschen Länderchefs zur Gesundheitspolitik. Das Ziel der Brandenburger Landesregierung sei, dass alle Standorte erhalten bleiben für eine flächendeckende und gute medizinische Versorgung.

Die ostdeutschen Länderchefs treffen sich am Freitag auf einer Sonderkonferenz in Berlin mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und beraten über die medizinische Versorgung. Ein Schwerpunkt der Konferenz unter Vorsitz des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) ist die Krankenhausreform. Es geht auch um die Sicherstellung der Versorgung vor allem in den ländlichen Regionen des Ostens sowie um eine bessere Datengrundlage für die Gesundheitsforschung.