Oelsnitz - Erhebliche Folgen hatte am Ostersonntag der Wechsel einer Gasflasche in einem Wohnwagen auf einem Grundstück in Oelsnitz im Vogtland. Dabei brach ein Feuer aus, das das Gefährt entflammte, aber auch auf eine Scheune in der Nachbarschaft übergriff und dort einen Rasenmäher sowie ein untergestelltes Moped beschädigte, wie die Polizeidirektion Zwickau am Ostermontag mitteilte. Es sei niemand verletzt worden, der entstandene Sachschaden belaufe sich derzeit auf 25 000 Euro. Zur genauen Brandursache ermittle die Kriminalpolizei.